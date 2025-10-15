Hallan a José Eduardo Rocha Reyes, trailero reportado como desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante este miércoles 15 de octubre de 2025, en redes sociales trascendió que se localizó sano y salvo a José Eduardo Rocha Reyes, un hombre que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Apenas hace unas horas, su familia originaria de Torreón, Coahuila, reportó que no habían tenido noticias acerca del paradero de José Eduardo, por lo que se solicitó el apoyo por parte de la ciudadanía y autoridades competentes.

Entre las características generales se indicó que era un masculino de complexión robusta, tez morena, que porta barba y bigote, además se dijo que la última vez que fue visto vestía una camisa de mezclilla, camiseta oscura y gorra negra. De acuerdo con el testimonio de su esposa, el individuo, trailero de oficio, se encontraba en una gasolinera al sur de la capital de Sonora cuando se comunicó por última vez con su familia.

En esa comunicación, el sujeto expresó que presentaba malestares físicos. Según testigos oculares, el hombre fue auxiliado por paramédicos y elementos de la Policía Municipal; sin embargo, se mostró en un estado de alteración, por lo que agentes se lo llevaron del lugar y pasaron más de 24 horas que sus familiares no tuvieron noticias de él. La familia reportó haber buscado en distintas comandancias y hospitales, sin obtener información sobre su ubicación.

Desaparece una menor en Hermosillo

En otro caso similar reportado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se activó Alerta Amber para la localización de Ángela Janneth Coronado Rivera, una joven de 15 años de edad que ha sido reportada como desaparecida desde el pasado 5 de octubre de 2025. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Carmen Serdán, de Hermosillo.

El reporte indica que sus ojos son de tamaño mediano y color café oscuro, su cabello es rizado y de un tono rojo quemado oscuro. Como seña particular que podría ayudar a su reconocimiento, se menciona que tiene una cicatriz en la nariz. La última vez que fue vista, vestía una camiseta color negro de manga larga, un pantalón de mezclilla color azul claro y calzado tipo crocs de color blanco

Fuente: Tribuna del Yaqui