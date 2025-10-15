Identifican al hombre que perdió la vida en el accidente de la carretera Cananea–Ímuris

Cananea, Sonora.- Este pasado martes 14 de septiembre de 2025 se reportó un fuerte accidente en la carretera Cananea–Ímuris, a la altura del kilómetro 104. Lo más lamentable del caso es que esta situación dejó como saldo una persona gravemente herida y un fallecido, cuya identidad se desconocía durante las primeras horas; sin embargo, más tarde se confirmó que respondía al nombre de Ricardo García.

En redes sociales, numerosos familiares, colegas, amigos e internautas se pronunciaron para despedir al hombre que murió tras el brutal impacto entre un tractocamión y un vehículo particular. Como te informamos en TRIBUNA, el tráiler perdió el control en una pendiente, lo que provocó su caída hacia un barranco y posteriormente colisionó con el automóvil. Cabe mencionar que el conductor responsable huyó del lugar y hasta el momento no ha sido capturado.

Despiden a Ricardo García

"Familiares y amistades lamentan profundamente la irreparable pérdida de su querido esposo, padre, abuelo y amigo. El lugar y horario de velación, misa y funerales será dado a conocer de manera oportuna", señala el comunicado que comenzó a circular en Facebook. De igual forma, amigos del occiso también expresaron su dolor en redes sociales: "Que triste es que te den una noticia de la muerte de un ser tan querido por todos nosotros… descansa en paz, amigo. Dios te bendiga. Un abrazote de consuelo para Emmanuel, Enrique, Saharita y Lorena", escribió el usuario Raúl Carranza Velázquez.

Ricardo García

En cuanto al otro individuo involucrado, se sabe que fue rescatado de entre los restos del vehículo donde había quedado prensado, y posteriormente los paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital cercano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles sobre su estado de salud. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier nueva información.

