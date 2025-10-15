Identifican a hombre baleado dentro de iglesia en Ciudad Obregón; sicarios entraron por él

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de haber sido atacado a balazos dentro de una iglesia en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón, fue identificado el hombre que quedó gravemente herido, ayer martes 15 de octubre por la noche. En un principio se comentó que se le apodaba 'El Gallo', pero más datos se han dado a conocer.

Hay que recordar que el ataque ocurrió ayer, cerca de las 18:50 horas, en el bulevar Las Torres, entre Almendros y Árbol de la Vida. Se dijo que el hombre ingresó a la iglesia para evadir a sus atacantes, pero los sicarios lo siguieron y lo dejaron gravemente herido, por lo que los paramédicos de la Cruz Roja lo llevaron a un hospital de la región para que sea atendido médicamente.

El hombre fue identificado como Iván U. Q., de 42 años, de oficio albañil y con domicilio en ese mismo asentamiento humano. Como se dijo, versiones iniciales señalan que sujetos armados ingresaron al recinto religioso y dispararon de forma directa contra Iván U. Q. Inmediatamente después del ataque, los responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo con rumbo desconocido; hasta el momento no se sabe nada de los presuntos agresores.

Al momento de la agresión llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes procesaron la escena y comenzaron con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de los hechos.

Además del ataque en la colonia Beltrones, se dio otro hecho armado en un asentamiento humano contiguo. Pues también, ayer martes 14 de octubre por la noche, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Pioneros de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en el interior de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima mortal. Se trata de un joven de 27 años llamado Luis Gustavo B. C. Según información compartida de manera extraoficial, se dice que el sujeto recibió por lo menos cuatro disparos, hasta que quedó sin vida.

