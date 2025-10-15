Intensa balacera en Sonora causa pánico y moviliza a las autoridades; reportan una víctima

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones el sur de Hermosillo, en la colonia Palo Verde, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego. Este hecho violento dejó una víctima herida, la cual fue trasladada a un nosocomio de la capital sonorense.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la colonia ya mencionada de Hermosillo, en las inmediaciones de la calle 3, donde fue localizada una motocicleta volcada y un hombre herido sobre la vía pública. Vecinos que escucharon las fuertes detonacieron dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Esta balacera provocó una intensa movilización en Hermosillo. Foto: Facebook

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital para recibir atención médica, ya que presentaba múltiples heridas visibles en distintas partes del cuerpo. Aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud actual, se informó que su condición era delicada al momento del traslado.

Testimonios de vecinos señalan que los hechos ocurrieron en cuestión de segundos. Relataron que el motociclista circulaba por la zona cuando un vehículo se le aproximó y, desde su interior, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdiera el control y cayera sobre el pavimento junto con su moto. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La escena fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal (PESP) y Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en el perímetro para intentar localizar a los responsables. En tanto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) también acudió para realizar el levantamiento de indicios y recabar casquillos percutidos que quedaron sobre la vialidad.

Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión e identificar a los presuntos responsables.

