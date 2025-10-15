Irresponsabilidad de conductor provoca choque y deja a mujer lesionada en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, cuando dos vehículos se impactaron debido a la irresponsabilidad por parte de uno de los conductores involucrados. A pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los incidentes de este tipo cada vez son más frecuentes en la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas en el cruce de la avenida Miguel Alemán y calle Náinari, en la zona Centro de la región. Versiones extraoficiales indican que el conductor de un automóvil sedán, Chevrolet, Malibú, edición 2005 y color gris oscuro, hizo caso omiso al señalamiento de alto correspondiente y provocó el choque quedó como saldo a una mujer lesionada.

Trascendió que el presunto responsable se movilizaba de poniente a oriente sobre la calle Náinari; sin embargo, al llegar a la avenida Miguel Alemán, supuestamente se encandiló con el sol y embistió al otro automóvil implicado que transitaba de norte a sur por la mencionada avenida, a pesar de que tenía la luz verde del semáforo. El tripulante del sedán fue identificado preliminarmente como Juan Arturo 'E', de 29 años de edad.

Tránsito Municipal se encargó de las diligencias correspondientes.

Por su parte, la mujer afectada fue identificada como Patricia 'A', de 51 años, quien conducía un sedán Chevrolet, línea Cruze, modelo 2012 y color plateado. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio y atendieron a la víctima que presentó contusiones en diferentes partes de su cuerpo, mientras que elementos de Tránsito Municipal se encargaron de realizar las respectivas investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

Hace apenas unos meses, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/5yH2oO1BQj pic.twitter.com/OGt2Kozvw5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui