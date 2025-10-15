Jesús Teodoro asesina a su esposa de 19 años y es capturado en Álamos; también se le imputa narcomenudeo

Álamos, Sonora.- Jesús Teodoro 'N' ha sido capturado por las autoridades después de ser el presunto responsable del asesinato de su esposa de 19 años en el municipio de Álamos. Además, también se le está imputando el delito de narcomenudeo por la posesión de cocaína con fines de venta. Lo anterior, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los hechos que originaron la investigación por feminicidio ocurrieron el pasado 12 de octubre, en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, donde el imputado figura en las indagatorias como quien privó de la vida a su esposa, Dahna Paola 'N', de 19 años. Sin embargo, no se dieron a conocer los motivos por los cuales Jesús Teodoro 'N' habría asesinado a su pareja.

Se informó que, después de su captura, Jesús Teodoro 'N' fue trasladado a Navojoa para ser ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso). "El traslado fue realizado de manera coordinada entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal, asegurando en todo momento el cumplimiento de los protocolos de custodia y traslado de personas privadas de la libertad", señaló la autoridad.

La FGJES señaló que mantiene abierta la investigación y reitera su compromiso de garantizar justicia para las víctimas de violencia de género, "actuando con firmeza y apego a la ley para sancionar este tipo de conductas que vulneran el derecho a la vida y la integridad de las mujeres".

Obtienen vinculación a proceso contra Enrique 'N' por tentativa de feminicidio

En otros hechos similares, pero en Guaymas, la FGJES obtuvo auto de vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Enrique 'N', de 34 años, probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de su pareja sentimental. Los hechos por los cuales fue imputado Enrique 'N' ocurrieron el 30 de septiembre de 2025, aproximadamente entre las 11:30 y 12:30 horas del día, en un domicilio ubicado en la colonia Fátima de Guaymas, Sonora. En el interior de la vivienda, el imputado intentó privar de la vida a la mujer a golpes. Primero, el agresor comenzó por amenazarla de muerte, para posteriormente golpearla con sus puños. El hombre quedó vinculado a proceso y la investigación sigue.

Fuente: Tribuna del Yaqui