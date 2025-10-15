Le dieron 4 balazos: Sicarios irrumpen en vivienda de Ciudad Obregón y matan a joven de 27 años

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 14 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Pioneros de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en el interior de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada por las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 14 de octubre de 2025, poco antes de las 22:20 horas, tiempo local, en la calle Espiridión Robles Díaz de León, entre las avenidas Roberto Félix Pérez y Germán Pablos Márquez, en la colonia ya referida de Cajeme. Vecinos reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, una balacera al interior de una vivienda, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos se reportaron este martes en la colonia Pioneros. Foto: Facebook

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad confirmaron que una persona del sexo masculino presentaba al menos cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo región ocular izquierda, tórax, abdomen y muñeca izquierda. Momentos más tarde, el hombre fue identificado como Luis Gustavo B. C., de 27 años de edad. El reporte indica que en la muñeca derecha tenía atado un cable de internet y al cuello una playera azul.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes en el sitio para poder auxiliarlo, no obstante, señalaron que este ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La zona del ataque quedó acordonada, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó del levantamiento del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones forenses para la práctica de la necropsia de ley.

#Seguridad | García Harfuch confirma golpe al CJNG: Cae Nazario 'N', presunto extorsionador y traficante uD83DuDEA8https://t.co/y2tzarZg5Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Durante el operativo también se localizaron en el interior de la vivienda siete envoltorios de presunta droga denominada 'crystal', nueve más con supuesta marihuana, así como una cubeta con abrojos metálicos conocidos como 'poncha llantas'. En los alrededores del cadáver se aseguraron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros (mm), aseguraron autoridades.

Personal de Servicios Periciales recopiló todas las evidencias para integrarlas a una nueva carpeta. El caso se encuentra bajo investigación por la FGJES, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la participación de posibles responsables, no obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui