Lo asesinan a balazos y abandonan su cadáver en San Pedro, Navolato; dejan narcomensaje

Navolato, Sinaloa.- La noche del martes 14 de octubre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado a balazos en la comunidad de La Bebelama, ubicada en la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que en el lugar de los hechos también se encontró un presunto narcomensaje, el cual estaba escrito en un papel, por lo que se registró una intensa movilización policial.

Según información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado preliminarmente por sus familiares como Javier 'N', de 39 años de edad y con domicilio en el poblado Las Bebelamas, situado en la mencionada sindicatura. El cadáver del sujeto fue encontrado cubierto con una sábana, pero trascendió que vestía una playera tipo polo azul, pantalón de camuflaje y tenis al momento de ser localizado por vecinos de la localidad.

Una llamada anónima a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 22:00 horas alertó a las autoridades sobre el cadáver de un hombre con signos de violencia en la carretera de las Bebelamas de San Pedro hacia el poblado de Casa Blanca", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

uD83DuDEA8??Un hombre fue localizado sin vida y con un narco mensaje en la sindicatura de San Pedro perteneciente al municipio de Navolato durante la noche de hoy. Autoridades se encuentran en el lugar. pic.twitter.com/3XFY8mpYy8 — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 15, 2025

Atendiendo el reporte, elementos de la Policía Municipal de Navolato, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se presentaron en el sitio y constataron la presencia del cuerpo, por lo que delimitaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo para reunir toda la evidencia.

Por su parte, agentes investigadores de la dependencia estatal realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Una vez concluidas las pesquisas, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

Lo asesinan, abandonan su cuerpo y le dejan un ‘narco mensaje’; es identificado como Javier



El hallazgo del cadáver ocurrió la noche de este martes en la sindicatura de San Pedro, Navolato



Léala en https://t.co/6Y8Zt9Tq6i pic.twitter.com/SCzOtIagq5 — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui



