Lo reportaron como desaparecido y fue detenido tras balacera contra federales en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del martes 14 de octubre de 2025 se registró un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y presuntos sicarios sobre la autopista Benito Juárez, en las inmediaciones de La Platanera, entre la sindicatura de Culiacancito, en el municipio de Culiacán, y la sindicatura de Villa Ángel Flores 'La Palma', perteneciente al municipio de Navolato. Las acciones efectuadas por las autoridades dejaron dos detenidos y el decomiso de armas, ropa táctica y un vehículo.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, uno de los detenidos resultó ser un menor de edad, quien había sido reportado como desaparecido. El enfrentamiento armado se suscitó sobre el mencionado tramo carretero, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban recorridos de prevención y fueron agredidos por sujetos que se movilizaban en diferentes vehículos.

Ante tal acción, los agentes federales repelieron con sus armas de cargo y solicitaron apoyo a las demás corporaciones, quienes acudieron al lugar, y de manera preliminar se habló de dos detenidos, un vehículo asegurado, armas y equipo táctico", detalló el medio anteriormente citado.

Ejército y GN detienen a 2 personas en sanitarios públicos de la autopista Benito Juárez, a la altura del poblado La Platanera, luego de reportarse disparos por arma de fuegouD83DuDEA8uD83DuDEA8

#Culiacán #Sinaloa #AlMomento #UltimaHora pic.twitter.com/SygQCiwcPY — Puro P I X E L A D O (@PuroPIXELADO) October 14, 2025

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó que elementos de la dependencia de seguridad federal detuvieron a dos personas, entre ellos un menor de edad, quien se encontraba reportado como desaparecido, les aseguraron un vehículo y un arma larga. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los detenidos, ni tampoco las características generales de los mismos.

En las imágenes que difundió la SSPC se observa a un agente de la corporación que encuentra un arma larga entre la maleza, por lo que se presume que esta fue arrojada por los propios gatilleros. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también compartió dos fotografías, en una de ellas se observa un arma larga tipo AK-47, mejor conocida como 'cuerno de chivo', así como una camioneta de color rojo que fue asegurada.

Enfrentamiento en la autopista Benito Juárez deja dos presuntos delincuentes detenidos en Culiacán https://t.co/ORpKml2jiq pic.twitter.com/ecL60mBPB3 — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) October 14, 2025

