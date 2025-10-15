Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia está imparable en Ciudad Obregón, pues la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón fue escenario de una masacre que dejó varias víctimas esta tardenoche de miércoles 15 de octubre de 2025. El hecho generó gran movilización policiaca y causó pánico entre la ciudadanía que escuchó los estruendos de las armas de fuego.

Al principio se habló de cinco víctimas por este suceso en el callejón Paraguay, entre Jesús García y 6 de Abril, en la colonia ya mencionada, pero se confirmaron tres sin vida, hasta el momento. Lo anterior, ya que al arribar los paramédicos de la Cruz Roja no pudieron hacer nada, ya que las personas no contaban con signos vitales.



Masacre en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón; fuerte ataque deja varias víctimas

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se sabe de mayores datos de las víctimas, solamente que serían dos hombres y una mujer que no superaron los impactos de bala y murieron en el lugar de los hechos. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, por el número 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, así como Policía Estatal, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de la Marina (Semar). Posteriormente, llegó personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que comenzó con el procesamiento de la escena. Se espera que pronto la FGJES aclare la información respecto al número de víctimas de este ataque armado.

Noche violenta en Ciudad Obregón

Este no fue el único hecho que le robó la tranquilidad a los ciudadanos de Ciudad Obregón esta noche de miércoles, y es que en un segundo hecho en Villa Bonita, por el bulevar principal, un ciclista fue atacado a balazos y quedó sin vida. Un tercer hecho violento se registró en Urbi Villas del Rey, donde se sabe que hay una persona sin vida. Además, cabe señalar que se había mencionado que en la calle Michoacán y 300 se dijo que se había dado otra balacera; sin embargo, se constató que se trató de un choque entre una motocicleta y un vehículo. Se está a la espera de más información por parte de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui