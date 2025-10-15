Menor queda en medio de ataque armado en fábrica de Puebla; perdió la vida en el hospital

Chapulco, Puebla.- Un menor de edad perdió la vida en un ataque armado registrado en una fábrica de tabiques, ubicada en el municipio de Chapulco, en Puebla, Los primeros informes refieren que un grupo armado irrumpió en el inmueble, situado en el barrio Las Bodegas, y realizó múltiples detonaciones de arma de fuego contra los ahí presentes, fue en ese momento que una de las balas alcanzó al niño y posteriormente falleció en un hospital de Tehuacán.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos se registraron la noche del martes 14 de octubre de 2025, cuando por motivos aún desconocidos, hombres armados arribaron al lugar y amenazaron a una familia dedicada a elaborar tabiques para construcción. Después de un intercambio verbal y físico, los agresores sacaron armas de fuego y dispararon contra los afectados, hiriendo de gravedad al infante en múltiples ocasiones.

Después de concretar el atentado en el establecimiento localizado sobre avenida Nacional, entre 5 y 11 oriente, los agresores huyeron con rumbo desconocido y las víctimas solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes. Personal de Protección Civil se movilizó a la fábrica para atender al menor, a quien trasladaron hasta una clínica médica ubicada en la calle Reforma y 12 Oriente, en el municipio de Tehuacán, en donde se confirmó el deceso de la víctima.

Un niño de 12 años perdió la vida al quedar en medio de un ataque armado en Chapulco, #Puebla, presuntamente derivado de una riña.

La Fiscalía Puebla investiga el hecho que ha conmocionado a la comunidad.

No obstante, solo unos momentos más tarde el menor perdió la vida a consecuencia de las heridas de bala, por lo cual la clínica informó lo ocurrido a las autoridades", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

El lugar quedó acordonado por elementos de la Policía Municipal de Chapulco y de la Policía Estatal Preventiva, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó las averiguaciones previas y diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Una vez culminadas las pesquisas, el cuerpo del niño fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le van a realizar las pruebas de ley.

#Puebla | Un menor de 12 años murió luego de que fue alcanzado por una bala perdida durante un ataque armado en Chapulco.



uD83DuDCFA #TelediarioMediodía con @janupi, @TapiaFernanda y @agabybalderas ? pic.twitter.com/wqXdw1Ffsn — @telediario (@telediario) October 15, 2025

