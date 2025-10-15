No habrá Mando Único en Hermosillo, confirma el secretario de Seguridad de Sonora en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Seguridad en Sonora, Braulio Martínez Navarrete, descartó la implementación del Mando Único en Hermosillo, debido a la coordinación que se tiene en operativos y trabajos de resguardo a la ciudadanía con la corporación de policía municipal, esto como invitado de la Mesa Cancún.

A diario se tiene comunicación para la evaluación de estrategias que se implementan en la capital sonorense, sostuvo Martínez Navarrete, donde participan corporaciones federales, estatales y municipales con resultados favorables para la población.

"En el tema de Hermosillo, no hemos planteado esa posibilidad, ya que hay muy buena coordinación actualmente con el nuevo comisario Durón, todos los días nos hablamos o se reúne con el comisario de la policía estatal, el capitán Lavariega, en la mañana hacemos corte, en la tarde".

Uno de los municipios donde se pretende implementar el Mando Único en los próximos meses, es en Puerto Peñasco, para reforzar el corredor que tiene desde Sonoyta. En San Luis Río Colorado, donde se tiene esta estrategia de seguridad, dijo el secretario de Seguridad en Sonora, llegará a coordinar el Mando Único, un capitán de la Marina Armada de México especializado en seguridad.

Asimismo, anotó que el programa SALVA se ha implementado satisfactoriamente en todos los municipios, no sólo con la instalación de puntos físicos, sino con la capacitación de ciudadanos que aceptan colaborar con este esfuerzo institucional.

Martínez Navarrete también anotó que la División de Operaciones Fronterizas, implementada en Sonora antes que en cualquier otro estado de la república, ha logrado buenos resultados en materia de seguridad en ambos lados de la frontera, al contar con una participación estrecha entre autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes comparten estrategias e información que permite un trabajo altamente coordinado.

Fuente: Tribuna del Yaqui