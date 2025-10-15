Noche violenta en Ciudad Obregón: Balacera en Villa Bonita deja a ciclista sin vida

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia volvió a sacudir las calles de Ciudad Obregón la noche de este miércoles 15 de octubre de 2025, luego de que un hombre fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en bicicleta en la colonia Villa Bonita, sobre la calle California y Paseo del Campestre.

De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, la víctima fue interceptada por sujetos no identificados que le dispararon en repetidas ocasiones, quedando tendido sin vida afuera de un negocio de abarrotes. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con la conocida sábana blanca.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, esto junto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento de la publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada. Con este hecho, suman 15 personas ejecutadas en Cajeme durante el mes de octubre, de acuerdo con reportes de los propios medios de comunicación.

El crimen en Villa Bonita ocurrió en una noche especialmente violenta para Ciudad Obregón. Minutos antes, en la colonia Hidalgo, se registró una masacre en el callejón Paraguay, entre Jesús García y 6 de Abril, donde tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos.

El hecho generó una fuerte movilización policiaca y pánico entre los vecinos de la zona, quienes alertaron, a través del número 911, a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Marina), así como personal del Servicio Médico Forense de la FGJES, que procesó la escena.

Cabe señalar que otro hecho se generó en Urbi Villas del Rey, donde se sabe que hay una persona sin vida. Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades de este ataque en Villa Bonita ni de los otros dos.

