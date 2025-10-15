Por cuatro bocinas y un cilindro de gas, dos ladrones enfrentarán juicio en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de dos individuos, quienes fueron detenidos en Hermosillo y actualmente enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el delito de robo a casa habitación ocurridos en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos sucedieron en dos puntos de la ciudad y en diferentes casos.

El primero es el de Guillermo 'N', de 38 años de edad, a quien la autoridad judicial determinó iniciarle un proceso por el crimen cometido en una vivienda durante la noche y con la participación de dos o más personas, enfocado en accesorios automotrices. De acuerdo con la carpeta de investigación, el acto tuvo lugar el pasado 15 de marzo de 2025, cuando el sujeto presuntamente ingresó de forma ilícita a una casa en la colonia Quinta Esmeralda.

Una vez dentro de la propiedad, habría ocasionado daños a un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2007, para sustraer un juego de cuatro bocinas de la marca JP Open Show. En el segundo expediente, Joel 'N' fue vinculado a proceso por el delito de robo en casa habitación. Este hecho, ocurrido el 6 de junio de 2025 en la colonia Los Olivos, se suscitó cuando el imputado ingresó sin consentimiento al inmueble de la propietaria, Carmen Concepción 'N'.

Según la evidencia presentada, Joel 'N' se apoderó de un cilindro de gas, incluyendo su línea de cobre y el regulador correspondiente, para después retirarse del lugar. La Fiscalía de Sonora indicó que con estos resultados "reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias sonorenses, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos".

Fuente: Tribuna