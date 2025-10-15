Rafaguean con armas de grueso calibre a policías afuera de taller mecánico en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 15 de octubre del 2025 se reportó una agresión armada contra elementos de la Policía Municipal de Culiacán, en hechos registrados a las afueras de un taller mecánico de la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la ciudad. El violento ataque generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes realizaron rondas de patrullaje para dar con los presuntos responsables.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el atentado ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando los policías municipales estaban esperando a que arreglaran unas patrullas en el taller, situado sobre la calle Gilberto Owen y Alba de Acosta, a unos metros del bulevar Revolución. Fue en ese momento que sujetos armados arribaron al sitio y dispararon contra el personal de seguridad.

Una fuente cercana a las áreas de seguridad detalló que, ante la agresión contra los policías municipales se activó un fuerte operativo, por lo que algunas vialidades de la colonia Guadalupe Victoria estuvieron cerradas por algunos minutos, ya que principalmente se buscaba evitar riesgos para la población que vive en los alrededores, así como los usuarios de vehículos que pasaban por la zona.", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 Dos atentados sacuden esta tarde a Culiacán, dejando un muerto y un herido en Infonavit Barrancos



En otro hecho, policías municipales fueron agredidos a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, donde resultaron ilesos



NOTA COMPLETA EN uD83DuDD17 https://t.co/j6DLnMirjU uD83DuDD17 pic.twitter.com/r0SuSSGvqi — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 15, 2025

Efectivos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de la Policía Municipal, acudieron al llamado y realizaron un fuerte operativo de búsqueda para localizar a los agresores; sin embargo, hasta el momento no se han reportado ninguna detención. En la escena del crimen se encontraron decenas de casquillos percutidos de arma de fuego de grueso calibre.

El área quedó resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de levantar los indicios balísticos y realizar las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Se espera que las autoridades competentes emitan un informe actualizado y detallado sobre el caso, al mismo tiempo que se desarrollan las respectivas indagatorias.

uD83DuDEA8uD83DuDE94Atacaron a balazos a Policías Municipales en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán, esto generó una fuerte movilización policial en la zona. No hay reporte de agentes heridos. pic.twitter.com/kpybr8jPSI — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui