Reportan a grupo de jóvenes que le disparó a perros callejeros en sector norte de Guaymas

Guaymas, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular un reporte ciudadano sobre el ataque a perros callejeros en el sector norte de Guaymas, en donde un grupo de jóvenes presuntamente dispararon contra los caninos. Vecinos de la zona denunciaron el hecho y pidieron la intervención por parte de las autoridades competentes, así como de las protectoras de animales, para que los agresores reciban un castigo ejemplar por cometer maltrato animal.

De acuerdo con la información proporcionada por los residentes, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas y tuvo lugar en las inmediaciones del Hospital IMSS Bienestar. Trascendió que una perra que es muy querida por los vecinos del sector fue atacada con una pistola de aire, sufriendo graves lesiones en distintas partes del cuerpo. Otros perros también fueron lastimados, por lo que tuvieron que ser llevados a una veterinaría local.

Le dispararon con una pistola de postas, le sacaron las balas en la veterinaria. No es justo, son perritos inocentes, nosotros los cuidamos y alimentamos", explicó una de las denunciantes, cuya identidad no fue revelada.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los animales lesionados, además no se tiene certeza de la identidad de los atacantes ni tampoco se indicó cuántos fueron los que atacaron a los perros. Únicamente se indicó que los responsables son jóvenes de entre 18 y 20 años de edad que habrían cometido tal acto por "diversión". Ciudadanos trasladaron a la perra lastimada a una veterinaria, en donde le extrajeron varios proyectiles.

Vecinos llevaron a la perra lesionada a una veterinaria local.

En otro caso similar atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), un hombre identificado como Sergio Misael 'N', de 36 años, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de actos de maltrato o crueldad animal que culminaron con la muerte de un perro que se encontraba a su cargo. Tras concluir con la investigación, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron la orden de aprehensión contra el sujeto en la ciudad de Hermosillo.

