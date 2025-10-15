Sacó un cuchillo y atacó a un hombre al norte de Sonora; acusado ya está tras las rejas

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un individuo identificado como José Efraín 'N', de 57 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en San Luis Río Colorado. Como parte de la resolución judicial, se le impuso prisión preventiva justificada, asegurando su permanencia en custodia durante el desarrollo del proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre de 2025, alrededor de las 16:30 horas, en la colonia Altar. En ese entonces, el acusado se presentó en el domicilio de la víctima, Manuel 'N', de 27 años. En el momento en que este último salía de su vivienda, fue abordado sorpresivamente por José Efraín 'N', quien inició una agresión física directa.

La confrontación escaló de inmediato cuando el agresor sacó un arma blanca que portaba y comenzó a atacar a la víctima, infligiéndole múltiples lesiones de gravedad. El parte médico detalla heridas que, por su naturaleza, pusieron en riesgo la vida de Manuel 'N'. Entre ellas se reporta una lesión penetrante en el abdomen con exposición de vísceras, una herida de unos 7 centímetros en la región de la clavícula derecha.

Así como una lesión cortante en el dedo anular de la mano izquierda. El dictamen forense clasificó estas lesiones como aquellas que tardan más de quince días en sanar. La consumación del homicidio fue evitada gracias a la oportuna ayuda de un testigo que se encontraba en el lugar, cuya acción fue crucial para detener el ataque. Tras la interposición de la denuncia correspondiente, la FGJES activó los protocolos de investigación.

Vinculado a proceso y en prisión preventiva José Efraín "N" por tentativa de homicidio



San Luis Río Colorado, Sonora, 15 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva… pic.twitter.com/J0hvNWJePo — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 15, 2025

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las diligencias necesarias para recabar pruebas y establecer la identidad del presunto responsable. El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante un juez de control, la cual posteriormente fue ejecutada por agentes de la AMIC. Durante la audiencia, la Fiscalía de Sonora presentó los datos que sustentan la acusación, logrando que el juez dictara la vinculación a proceso y prisión preventiva.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora