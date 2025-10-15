Sonora: Detonaciones por arma de fuego al sur de Hermosillo; policía investiga

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 15 de septiembre, alrededor de las 08:30 horas, se reportaron diversas detonaciones con arma de fuego en las calles Lirio y Pitahaya Madura, en la colonia Adolfo López Mateos, ubicada en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con medios locales, este hecho generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas en las zonas aledañas al incidente.

Por un lado, se informó que el responsable huyó del lugar; sin embargo, existe otra versión que indica que una persecución culminó en la calle Lirios, con una persona detenida que presuntamente viajaba en una motocicleta y portaba drogas. Asimismo, se presume que los agentes estatales fueron agredidos, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización.

En otro hecho, pese a los esfuerzos de las autoridades locales, la violencia continúa en aumento en la capital del estado. La noche del pasado martes se registraron disparos en las inmediaciones de la calle 3, en la colonia Palo Verde, que dejaron como saldo a una persona de identidad desconocida herida, quien fue trasladada al hospital más cercano para recibir atención médica. En el sector mencionado también se localizó una motocicleta volcada.

Como informamos en TRIBUNA, según testimonios de varios testigos, la unidad circulaba por la zona cuando un vehículo con sujetos armados se aproximó y abrió fuego contra la víctima en repetidas ocasiones, hasta que quedó tendida en plena vía pública. Es importante destacar que no hay detenidos ni sospechosos hasta el momento. Las investigaciones ya comenzaron y se espera un nuevo informe más adelante.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

