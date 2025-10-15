Tercera balacera del día: Gatilleros asesinan a mujer al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este miércoles 15 de octubre se registró un ataque armado que dejó una persona asesinada en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas, en las calles Castilla y Córdova. Diversas corporaciones de seguridad se movilizaron rápidamente al sitio tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al lugar y tras revisar a la persona agredida confirmaron el fallecimiento. De manera extraoficial, se menciona que la víctima podría ser una mujer identificada como Nayeli. Se presume que la persona fue interceptada en la vía pública por individuos armados, quienes abrieron fuego. Tras el suceso, los responsables se dieron a la fuga y, hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias pertinentes en el lugar de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley y los procedimientos de identificación.

El lugar donde sucedió el hecho violento

Tan solo unas horas antes sucedió otra balacera en Ciudad Obregón. La colonia Hidalgo fue escenario de una masacre que dejó varias víctimas esta tarde noche de este miércoles 15 de octubre. El hecho generó gran movilización policiaca y causó pánico entre la ciudadanía que escuchó los estruendos de las armas de fuego. Al principio se habló de cinco víctimas por este suceso en el callejón Paraguay, entre Jesús García y 6 de Abril.

Sin embargo, se confirmaron tres sin vida, hasta el momento, ya que al arribar los paramédicos de la Cruz Roja no pudieron hacer nada para salvarles la vida. Hasta el momento no se sabe de mayores datos de las víctimas, solamente que serían dos hombres y una mujer que no superaron los impactos de bala y murieron en el lugar de los hechos. En cuanto a los agresores, no se ha informado sobre laguna captura.

Fuente: Tribuna