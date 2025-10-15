Tragedia en Culiacán: Gemelas de 3 años son halladas ahogadas tras horas desaparecidas

Culiacán, Sinaloa.- Una tragedia terrible tiene consternada a la comunidad. Las lamentables víctimas son unas gemelas identificadas como Victoria y Valentina, quienes en el mes de diciembre habrían de cumplir cuatro años. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 14 de octubre en el sector El Barrio, al oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Según las primeras hipótesis, las menores habrían salido de su domicilio por sus propios medios. No obstante, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier nuevo informe que surja conforme avancen los días. Tras la desaparición de las niñas, en un lapso de aproximadamente cuatro horas, los familiares y vecinos de la localidad iniciaron su búsqueda, pero durante la noche fueron halladas inconscientes dentro de una alberca ubicada en un inmueble contiguo a su vivienda.

Una vez que sus seres queridos las tuvieron en brazos, las trasladaron en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano. En ese lugar, los paramédicos intentaron reanimarlas; sin embargo, alrededor de las 20:00 horas se confirmó el fallecimiento de Victoria y Valentina. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) ingresó a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que la causa de las muertes fue asfixia por sumersión. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia o algún otro motivo por el cual este aparente accidente terminó con la vida de dos pequeñas que estuvieron extraviadas durante un largo tiempo.

