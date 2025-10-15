Tragedia en la carretera Cananea–Ímuris: Un muerto y un hombre prensado entre los fierros

Cananea, Sonora.- El pasado martes 14 de octubre de 2025 se registró un fuerte accidente en la carretera Cananea–Ímuris, a la altura del kilómetro 104. De acuerdo con información extraoficial, en el hecho estuvieron involucrados un tractocamión y un vehículo particular, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente lesionada, esta última quedó prensada entre los restos de las unidades.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos, Protección Civil y la Guardia Nacional. En cuanto los paramédicos llegaron, revisaron a las víctimas y corroboraron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. Se presume que el occiso es un hombre de aproximadamente 35 años de edad. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance.

Asimismo, el sobreviviente recibió la atención necesaria por parte de los paramédicos; sin embargo, debido a su delicada condición, se decidió trasladarlo a un hospital. Para liberarlo de entre los fierros, los rescatistas trabajaron en conjunto con una grúa para retirar las piezas. Mientras se realizaban las maniobras, el área permaneció cerrada, impidiendo el paso de automovilistas.

Accidentes en Sonora

¿Qué sucedió?

Según los primeros reportes, el conductor del tráiler perdió el control en una pendiente, lo que provocó su caída hacia un barranco y posteriormente colisionó con el automóvil. Aparentemente, el responsable huyó de la escena y como prueba únicamente quedó la unidad. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay más pormenores.

La Secretaría de Salud (SSA), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), emite una serie de recomendaciones para evitar percances, entre las más relevantes se encuentran: revisar el funcionamiento mecánico, como el agua, aceite y frenos, así como llantas y luces; además, se enfatiza que bajo ningún motivo se conduzca somnoliento o bajo los efectos de drogas o alcohol.

Fuente: Tribuna del Yaqui