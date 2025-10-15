Tragedia en Nuevo León: Accidente múltiple deja un muerto y siete heridos en El Carmen

El Carmen, Nuevo León.- Alrededor del mediodía de este miércoles 15 de octubre de 2025 se registró una tragedia en el municipio de El Carmen, Nuevo León, cuando se suscitó un accidente múltiple que dejó como saldo preliminar una persona muerta y siete lesionados sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 12. Los primeros reportes indican que en el percance estuvieron involucrados tres vehículos, dos unidades particulares y una camioneta perteneciente a la empresa Ferromex.

Según información proporcionada por Telediario, la colisión provocó que ocurriera una volcadura en el lugar, lo que derivó en que uno de los tripulantes saliera proyectado de la camioneta siniestrada hasta que se impactó contra el parabrisas de otro vehículo. El hoy occiso quedó tendido sobre el pavimento, por lo que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se dieron cita en el lugar y, tras una valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Unidad de Protección Civil Nuevo León acude a reporte de accidente vial de 3 vehículos con personas lesionadas al arribo confirman accidente vial tipo volcadura donde participan 2 vehículos particulares y un camioneta de la empresa Ferromex la cual quedó volcada y de donde salió una persona proyectada el cual fallece en el lugar", explicó Protección Civil de Nuevo León a través de un comunicado.

De forma preliminar se identificó al individuo fallecido como Édgar Morales, de 50 años de edad y originario del estado de Tlaxcala. Con respecto a las siete personas heridas, Protección Civil Estatal informó que fueron trasladadas al Hospital General de Zona Número 21 del IMSS debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y su estado de salud actual, por lo que se espera un informe actualizado en las próximas horas.

Durante las labores en el área también participó personal de Protección Civil de El Carmen, mientras que elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional (GN) acordonaron la zona para que agentes ministeriales y los Servicios Periciales realizaran las diligencias correspondientes. El trágico incidente provocó la afectación de un carril en dirección poniente a oriente por labores de atención médica, retiro de vehículos y levantamiento de evidencias.

¡Trágico! Un muerto y siete lesionados por un accidente en la carretera a Monclova en el municipio de El Carmen, Nuevo León pic.twitter.com/D6zJTCDa9Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui