Tras días desaparecida, encuentran con vida a la menor Nicol Guadalupe en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este miércoles la localización con vida de Nicol Guadalupe Falques García, la menor de 14 años de edad por quien se había emitido una alerta desaparición en días recientes. El anuncio representa un alivio para sus familiares, quienes pedían la ayuda de la ciudadanía a través de redes sociales para dar con el paradero de la adolescente.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el hallazgo fue resultado directo de las "acciones de búsqueda" implementadas por su personal. Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre las circunstancias, la fecha o el lugar exacto donde fue encontrada Nicol Guadalupe. Asimismo, la Comisión de Búsqueda agregó que la adolescente ya se encuentra de regreso con sus familiares en Hermosillo.

La dependencia agradeció el apoyo de la sociedad y de los medios de comunicación que compartieron la información sobre la búsqueda de la menor, señalando la importancia de la participación ciudadana en estos casos. Con la localización de Nicol Guadalupe, se desactiva la alerta y se da por cerrado el expediente. La ficha de búsqueda, que circuló en redes sociales, indicaba que la joven había sido vista por última vez el pasado 10 de octubre.

Ese día, la joven salió de su vivienda en la colonia Las Minitas, de Hermosillo, y no regresó. También se detallaba que como señas particulares tiene un perforación en la nariz del lado izquierdo y lunares pequeños en el rostro cerca de la nariz. Tiene el cabello corto, ondulado, de color castaño claro. Otras señas son sus labios delgados y sus ojos cafés medianos. Es de complexión delgada, mide 1.50 metros y pesa 45 kilos, aproximadamente.

La @ComisionSonora informa que derivado de acciones de búsqueda por está comisión, NICOL GUADALUPE FALQUES GARCIA fue localizada con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/83lbJDZrup — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 16, 2025

Cabe mencionar que este mismo miércoles, en redes sociales trascendió que se localizó sano y salvo a José Eduardo Rocha Reyes, un hombre que fue reportado como desaparecido en Hermosillo. Apenas hace unas horas, su familia originaria de Torreón, Coahuila, reportó que no habían tenido noticias acerca del paradero de José Eduardo, por lo que se solicitó el apoyo por parte de la ciudadanía y autoridades competentes.

