(VIDEO) Filtran interrogatorio de Los Chapitos a un sicario rival: "Vamos verg..., te fuiste"

Ciudad de México.- Los Chapitos es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, la cual se ha convertido en uno de los grupos criminales más violentos y dominantes en México. Diversos reportes indican que tiene presencia en al menos 15 estados del país, incluyendo Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California y Jalisco, en donde mantienen una lucha constante por el control de rutas estratégicas del narcotráfico y actividades ilícitas.

La guerra más intensa de Los Chapitos se registra en su propio territorio: Sinaloa. Desde hace meses, el grupo criminal sostiene una violenta disputa contra el grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada. Esta guerra territorial por el control del cártel ha dejado múltiples muertos y comunidades enteras desplazadas en municipios como Culiacán, Badiraguato y Guamúchil.

Una de las tácticas más temidas de Los Menores, como también se les conoce, es la difusión de videos de interrogatorios a enemigos o presuntos informantes, grabados y difundidos en redes sociales. Esta actividad, identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, busca mantener el control psicológico sobre la población y demostrar el poderío de la organización criminal.

Según reportes de inteligencia, Iván Archivaldo Guzmán Salazar es el líder principal de la facción y es considerado el cerebro financiero y operativo del grupo. Además cuenta con la logística del narcotráfico en la figura de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo'. Informes del gobierno y agencias estadounidenses señalan a Los Chapitos como los principales productores y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos.

Difunden interrogatorio de La Chapiza

Desde hace unos días, el video de un interrogatorio de La Chapiza ha comenzado a circular en redes sociales. En las imágenes se aprecia a un hombre, quien se identificó bajo el alias de 'El Militar' y dijo ser originario del estado de Guerrero. En el material se escucha que pronuncia La Pinosa, una localidad en Municipio de Sinaloa, por lo que aparentemente ahí se grabó el video. Al final, los presuntos sicarios le exigen enviar un saludo para Aldemo Niebla.

De acuerdo con medios especializados, Aldemo Niebla González llegó a ser considerado como líder de un grupo criminal transnacional afín al Cártel de Sinaloa. En el año 2012, Aldemo fue detenido por la Policía Federal que lo identificó como unos de los principales operadores de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Sin embargo, en marzo de 2018, Infobae informó que Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

LA VIOLENCIA NO TIENE CENSURA

Circula un video brutal del interrogatorio de la Chapiza. Escenas crudas, sin filtro, que muestran lo peor del narco.

¿Hasta cuándo seguiremos normalizando esto? — Código Rojo uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? (@codigorojocdmx) October 13, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui