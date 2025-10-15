Ya estaban en prisión: Cae sobre tres reos acusación de triple asesinato en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el avance de un caso de triple homicidio ocurrido en Ciudad Obregón. A través de su Célula de Investigación de Homicidios, la institución cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de Juan Armando 'N', de 47 años de edad, Alan 'N', de 27 años, y Abundio 'N', de 38 años, quienes son señalados como presuntos responsables.

Dichas órdenes fueron ejecutadas bajo la modalidad de "reclusión", un procedimiento que se aplica cuando los imputados ya se encuentran privados de su libertad por un proceso penal distinto. En este caso, los tres individuos ya estaban internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, por lo que fueron notificados de los nuevos cargos en su contra dentro de las mismas instalaciones penitenciarias.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de mayo de 2025 en la colonia Primero de Mayo. Según la carpeta de investigación, las víctimas, identificadas como Manuel 'N', Eruviel Emanuel 'N' y Leonardo 'N', se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptados por los hoy detenidos. Presuntamente, estos últimos, viajando en otra unidad, se emparejaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones, causando la muerte de los tres ocupantes en el lugar.

La ejecución de estas órdenes es el resultado de las labores de inteligencia y análisis pericial que permitieron a los agentes ministeriales recabar pruebas suficientes para vincular a los sospechosos con el violento crimen. Las líneas de investigación de la Fiscalía de Sonora sugieren que el móvil del ataque armado está relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en el municipio de Cajeme.

Con esta acción judicial, los imputados enfrentarán un nuevo proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía. La FGJES señaló que con esta acción "reafirma su compromiso de perseguir y sancionar con todo el rigor de la ley a los generadores de violencia que atentan contra la vida de los sonorenses y en tribunales buscará penas ejemplares para quienes resulten responsables".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora