Alerta en Hermosillo: Desaparece una menor de 13 años y activan protocolo para hallarla

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó una Alerta Amber para localizar a Ivanna Sophia Bracamontes García, una joven de 13 años de edad que fue vista por última vez el pasado martes 14 de octubre de 2025 en la colonia Pueblitos, en Hermosillo. Según el informe oficial, la menor salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero, lo cual ha generado preocupación entre familiares y autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ivanna Sophia mide 1.58 metros, pesa 66 kilogramos, tiene el cabello largo, lacio y color negro, tez morena clara y ojos color café oscuro. Asimismo se indicó que al momento de su desaparición vestía una camiseta sport azul oscuro, pantalón de mezclilla claro y usaba tenis Converse de color blanco. No se proporcionaron datos sobre sus señales particulares, por lo que es toda la información que se tiene hasta el momento.

Fue este mismo jueves 16 de octubre cuando la Fiscalía de Sonora informó que se considera que la integridad física de la adolescente pudiera estar en peligro, por lo que solicitó el apoyo por parte de la sociedad para aportar cualquier información útil. Por su parte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como personal del Sistema Estatal de Búsqueda, mantienen un operativo activo en distintas zonas de la capital sonorense para localizarla.

Las autoridades piden a la población comunicarse al número (662) 289 88 00, extensión 15701, o a las líneas de emergencias del 911, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero. La colaboración ciudadana es fundamental para localizar a Ivanna Sophia y garantizar su pronto regreso a casa con su familia. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también difundió la ficha de búsqueda de la menor.

Desaparece joven de 15 años

En otro caso similar reportado también por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se activó Alerta Amber para la localización de Ángela Janneth Coronado Rivera, una joven de 15 años de edad que ha sido reportada como desaparecida desde el pasado 5 de octubre de 2025. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Carmen Serdán, en Hermosillo.

