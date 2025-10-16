Arrestan y procesan a exlíder del PRD Veracruz por amenazas de muerte con arma de fuego

Veracruz, Veracruz.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Antonio de Jesús 'N', quien fuera dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Veracruz. El imputado enfrentará un proceso judicial como presunto responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa, y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria.

En una audiencia celebrada este jueves, la Fiscalía Regional de Veracruz presentó los datos de prueba que el juez consideró suficientes para establecer la probable participación de Antonio de Jesús 'N' en los hechos que se le imputan. Como resultado, se formalizó el inicio del proceso penal en su contra y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas y el debido seguimiento del caso.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre de 2025. Según la carpeta de investigación, ese día, el imputado habría amenazado a tres personas, identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R. Asimismo, se le acusa de intentar privar de la vida a una de ellas, O.P.R., lo que configura el delito de homicidio en grado de tentativa. La detención de Antonio de Jesús 'N' se realizó el 10 de octubre pasado.

Y sucede semanas después de que las víctimas presentaran la denuncia. La narrativa de la parte acusadora, respaldada por testimonios y pruebas materiales, detalla que el conflicto se originó por un desacuerdo vecinal. Una de las denunciantes relató que el exdirigente la confrontó de manera agresiva por la colocación de unas macetas en la vía pública, a pesar de que, según ella, contaba con el consentimiento de otros residentes.

VINCULADO A PROCESO EX DIRIGENTE DEL PRD EN VERACRUZ, COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE LOS DELITOS DE AMENAZAS Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. pic.twitter.com/i30kr0odYa — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) October 16, 2025

El altercado escaló posteriormente, cuando, de acuerdo con la denuncia, Antonio de Jesús 'N' regresó al lugar y presuntamente utilizó un arma de fuego para proferir insultos y amenazas contra la mujer y su familia. Este momento crucial habría sido captado por cámaras de vigilancia, y las grabaciones fueron presentadas como elemento de prueba clave durante la audiencia inicial. Con la vinculación a proceso, se abre una nueva etapa en el proceso.

Tanto la fiscalía como la defensa podrán presentar más pruebas. La defensa de Antonio de Jesús 'N' dispondrá de los plazos legales correspondientes para construir su caso y controvertir las acusaciones. Será en los próximos meses cuando, a través de las distintas fases del proceso judicial, se determine la situación jurídica definitiva del exdirigente y se establezca su culpabilidad o inocencia respecto a los graves delitos que se le atribuyen.

El exlíder perredista de #Veracruz Antonio del Río Argudín intimidó a sus vecinas con un arma de fuego y amenazó con "levantar" a sus esposos. Fue denunciado ante Fiscalía. pic.twitter.com/8UxmrftUfw — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 3, 2025

Fuente: Tribuna