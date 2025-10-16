Ataque armado en el Ayuntamiento de Navolato deja tres heridos, incluida una estudiante

Navolato, Sinaloa.- Durante la tarde de este jueves 16 de octubre del 2025 se reportaron detonaciones de armas de fuego en el Centro de Navolato, Sinaloa. Trascendió de forma preliminar que el violento hecho dejó como saldo a tres personas heridas, incluido una estudiante menor de edad, como "daños colaterales", cuando gatilleros desconocidos persiguieron a un hombre que se resguardó al interior del Ayuntamiento de Navolato.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, un reporte a las líneas de emergencias del 911 alertó a las corporaciones policíacas sobre una agresión armada, la cual se registró en el sector Centro del mencionado municipio. La menor herida fue identificada de forma preliminar como Samira 'N', de 14 años de edad, y el otro lesionado fue identificado como Paul 'N', de 28 años, quien presuntamente es empleado del Ayuntamiento.

el ataque armado se habría registrado alrededor de las 13:20 horas cuando sujetos armados dispararon en contra un civil desconocido en las canchas de la plazuela y este corrió hacia el Ayuntamiento para intentar refugiarse pero los gatilleros los siguieron y le empezaron a disparar en repetidas ocasiones dejándolo herido y tirado dentro de palacio", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), se presentaron en el lugar y confirmaron la presencia de las tres personas heridas por disparos de arma de fuego. Personal de la Cruz Roja de Navolato se encargó de brindar los primeros auxilios a los afectados, uno de los cuales presentó una herida de bala en la cabeza.

El área quedó acordonada para que personal de la Dirección General de Investigación Pericial pudiera realizar los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las averiguaciones previas del caso para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se han dado características de los responsables de este violento acontecimiento en el municipio de Navolato.

Fuente: Tribuna del Yaqui