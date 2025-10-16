Balacera al norte de Culiacán deja un militar muerto, dos lesionados y patrulla incendiada

Culiacán, Sinaloa.- Este jueves 16 de octubre del 2025 se reportó el asesinato de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de dos lesionados y una patrulla de la Guardia Nacional (GN) incendiada durante un enfrentamiento armado contra sujetos armados en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa. El hecho movilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes desplegaron un operativo en la zona serrana del municipio.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 07:40 horas aproximadamente, cuando elementos de las Fuerzas Armadas repelieron un ataque a balazos en el mencionado sector, posteriormente el reporte se confirmó a través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y de los elementos heridos.

La escasa información que ha sido compartida por fuentes de seguridad reveló que, durante la agresión, los elementos de las Fuerzas Armadas repelieron el ataque con sus armas, por lo que se dio un intercambio de balas, el cual dejó como resultado un militar fallecido, mientras que otros dos resultaron con lesiones producidas por disparos de arma de fuego", detalló el medio anteriormente citado.

Sicarios emboscaron a Fuerzas Federales que atendían un reporte en Tepuche perteneciente a Culiacán, Sinaloa, hay un Elemento muerto, dos heridos y una unidad incendiada, enviaron Helicópteros Artillados a cazar a los mugrosos

De manera extraoficial también se dijo que una camioneta de la Guardia Nacional se había incendiado debido a los impactos de arma que recibió, tal y como se mostró en un video que comenzó a circular en redes sociales. Luego del ataque, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acudieron al sitio para brindar apoyo a sus compañeros.

Preliminarmente se indicó que el hoy occiso era Mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quien fue atacado junto a sus compañeros en un camino de terracería que se localiza junto a la plazuela y la iglesia en el acceso principal de la sindicatura de Tepuche. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad, por lo que se espera un reporte oficial actualizado en las próximas horas.

Es un militar con rango de Mayor el elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional caído tras el enfrentamiento entre militares y civiles en Tepuche, #Culiacán.



Detalles uD83DuDCF2 https://t.co/6OTyxUuGx0 pic.twitter.com/bLiU8Pwi0Q — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 16, 2025

