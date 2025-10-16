Cae chofer de tráiler en Sonora con más de mil litros de crystal disfrazados de limpiador

San Luis Río Colorado, Sonora.- Fuerzas federales lograron el aseguramiento de un fuerte cargamento de metanfetamina líquida, evitando que más de mil litros de esta sustancia llegaran a su destino. La hallazgo fue hecho por personal del Ejército Mexicano en colaboración con la Guardia Nacional, en el Puesto Militar de Seguridad Regional 'Estación Doctor', ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Este punto de revisión es crucial por su proximidad a la frontera y su rol en el monitoreo del tránsito de mercancías. La acción forma parte de las estrategias coordinadas por la Mesa Estatal de Seguridad, un esfuerzo diseñado para combatir las actividades del crimen organizado en la región. El operativo se centró en la inspección de un tractocamión de la marca Kenworth, de color blanco y con caja seca, identificado con la razón social JFI.

Según la documentación, el vehículo había iniciado su ruta en San Luis Potosí y se dirigía hacia el municipio de San Quintín, en Baja California. Su carga declarada consistía en artículos de limpieza, específicamente 120 garrafones de plástico transparente etiquetados como limpiadores multiusos con diversos aromas. Sin embargo, durante la revisión del compartimento de carga, la agudeza del personal militar detectó algo más.

Los elementos se toparon un penetrante olor químico que no correspondía al de los productos que supuestamente se transportaban. Por esta sospecha realizaron una inspección utilizando equipo especializado, con el que aplicaron una prueba rápida a una muestra del líquido contenido en los garrafones. El resultado fue positivo para metanfetamina, confirmando que la carga legítima era en realidad una fachada para ocultar mil 071 litros del narcótico.

Tras la confirmación, se procedió a la detención del chofer del vehículo. Tanto el tráiler como los 120 garrafones con la sustancia ilícita fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Las autoridades competentes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar el origen y destino final del cargamento, así como identificar a otros posibles involucrados en esta red de tráfico.

