Capturan a 'El Pato', señalado como operador de célula criminal de La Mayiza en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante un operativo realizado por diversas agencias de seguridad en Ciudad Juárez, el pasado 15 de octubre fue detenido un hombre llamado Leonardo Daniel M. V., identificado por las autoridades como 'El Pato'. De acuerdo con la información proporcionada, este individuo es señalado como el presunto líder de una célula delictiva de La Mayiza, la cual opera como su brazo armado en Chihuahua.

En esta acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Chihuahua. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la operación se fundamentó en labores de inteligencia nacional y contó con la colaboración de agencias de seguridad de Estados Unidos, donde el acusado también era buscado.

A Leonardo Daniel se le atribuye un papel importante en las dinámicas de inseguridad en el norte del país, particularmente en zonas como el Valle de Juárez y la Sierra Tarahumara. Las investigaciones lo vinculan con una serie de delitos graves, entre los que se incluyen el tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones y desapariciones forzadas. Tras su captura, su nombre fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), aunque los detalles del operativo no han sido revelados.

Asimismo, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento de alto calibre, diversos vehículos y equipos de comunicación táctica, los cuales han sido puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía estatal, donde se encuentra bajo custodia mientras se integra la carpeta de investigación y se procede con la formalización de los cargos correspondientes.

Según los reportes de inteligencia, la célula de La Mayiza funcionaba como una estructura táctica del Cártel de Sinaloa en los Estados de Chihuahua y Durango. Sus principales funciones consistían en el control de rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el reclutamiento de jóvenes para integrarlos a sus filas y la ejecución de acciones violentas contra grupos antagónicos, especialmente en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Las autoridades también han señalado que la red criminal presuntamente dirigida por 'El Pato' mantenía vínculos directos con la familia Cabrera Sarabia, una facción con influencia dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, con presencia histórica en la Sierra Madre Occidental. Esta detención ocurre en medio de un incremento en los incidentes violentos en Chihuahua. La SSPC manifestó que los operativos continuarán de manera permanente en las zonas identificadas como prioritarias para desarticular las redes logísticas y operativas de las organizaciones delictivas.

Fuente: Tribuna