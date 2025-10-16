Capturan a sujeto acusado del asesinato a balazos de un hombre y tres mujeres en Edomex

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Durante un operativo entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Policía Municipal, se logró la captura de Pablo Felipe 'N', señalado como el principal sospechoso en el asesinato de tres mujeres y un hombre, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre en la colonia Loma Bonita, de Nezahualcóyotl.

Según la carpeta de investigación, los hechos sucedieron después de que el hoy detenido y las cuatro víctimas convivieran en un establecimiento comercial. El grupo abandonó el lugar a bordo de un mismo vehículo. Las indagatorias sugieren que, mientras circulaban por la calle Agustín de Iturbide, se originó una discusión entre Pablo Felipe 'N', quien viajaba como copiloto, y el hombre que conducía la unidad.

En medio del altercado, el sospechoso presuntamente accionó un arma de fuego en contra de los ocupantes, provocando que el conductor perdiera el control del automóvil y chocara contra un poste. Tras la colisión, el agresor descendió del vehículo y en un intento por escapar, una de las víctimas logró poner en marcha nuevamente el auto, pero avanzó solo unos metros antes de chocar contra otra unidad que se encontraba estacionada.

Las autoridades informan que el acusado aprovechó ese momento para acercarse y disparar de nuevo contra las personas a bordo, causándoles la muerte para después huir a pie. El Agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen. Una pieza clave en la investigación fue el análisis meticuloso de diversas grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad del C4.

Gracias a este material, los peritos pudieron trazar la ruta de escape del agresor e identificar a un sujeto con características físicas coincidentes con las de Pablo Felipe 'N' mientras se alejaba de la zona. Con las pruebas recabadas, fue emitida una orden de aprehensión en su contra. El operativo para su detención se ejecutó con éxito, y el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Actualmente, se encuentra a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía mexiquense continúa con los actos de investigación, incluyendo los análisis de balística para determinar si el arma asegurada al momento de su captura fue la utilizada en el multihomicidio.

