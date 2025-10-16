Combate al juego ilegal: Autoridades desmantelan cuatro casinos clandestinos en Nogales

Nogales, Sonora.- Autoridades de Sonora realizaron un operativo en la ciudad de Nogales. El objetivo principal de la diligencia fue desmantelar puntos de operación de juego ilegal, una actividad que a menudo sirve como fuente de financiamiento para otras acciones delictivas y genera un entorno de inseguridad en las comunidades. Para ello, se ejecutaron de manera simultánea diversas órdenes de cateo, previamente autorizadas por un juez.

Esto sucedió en cuatro ubicaciones distintas de la ciudad que habían sido identificadas como centros de esta actividad ilícita. La acción, encabezada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los despliegues tácticos se realizaron en locales situados en las colonias Héroes, Buenos Aires y Centro, así como en un inmueble en la calle Ingeniero y Ochoa. Como resultado, se logró el aseguramiento de un total de 20 máquinas tragamonedas, las cuales operaban al margen de cualquier regulación. Asimismo, se incautó equipo electrónico utilizado para monitorear y proteger estas operaciones clandestinas, incluyendo cuatro cámaras de videovigilancia y un grabador de video digital (DVR).

Todo el material decomisado fue puesto a disposición el Ministerio Público. Esta autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los responsables de operar estas redes de juego ilegal y proceder conforme a la ley. La Fiscalía de Sonora indicó que con estos resultados "reitera su compromiso de mantener acciones coordinadas con los tres órdenes de Gobierno para prevenir actividades ilícitas y garantizar la tranquilidad y seguridad de los sonorenses".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora