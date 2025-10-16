Dan 16 años de cárcel a sujeto que secuestró a su expareja e intentó matarla en Nogales

Nogales, Sonora.- Una sentencia de 16 años de prisión fue dictada en contra de Óscar 'N', tras ser encontrado penalmente responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar. La víctima de ambos ilícitos fue su expareja sentimental. La resolución judicial se fundamenta en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, quien logró acreditar la responsabilidad del sentenciado en el crimen.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el señalado cometió los hechos en dos eventos distintos que pusieron en grave riesgo la integridad y la vida de la víctima. El primer hecho violento documentado en la causa penal ocurrió el 2 de julio de 2024, aproximadamente a las 22:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Esperanza, ubicada en la zona norte de Nogales.

Óscar 'N' agredió físicamente a la víctima, la sujetó por el cuello y profirió amenazas en su contra. Posteriormente, tomó un cuchillo y continuó con la intimidación verbal, configurando el delito de violencia familiar. La situación escaló a un nivel de mayor riesgo el 8 de agosto del mismo año. Durante la mañana, el ahora sentenciado interceptó a la víctima en el estacionamiento de una plaza comercial en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

En ese lugar, la amagó con una navaja, la obligó a pasar al asiento del copiloto de su propio vehículo y la secuestró, conduciendo hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, Óscar 'N' manifestó su intención de quitarle la vida, revelando que la había estado siguiendo con ese propósito. Procedió a atacarla con la navaja, causándole diversas lesiones. El ataque se detuvo de forma cuando el propio agresor se hirió en la mano derecha con el arma.

Esta situación lo obligó a buscar atención médica en un hospital, momento que la víctima aprovechó para solicitar auxilio y ser puesta a salvo. Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó ante el Juez un cúmulo de elementos probatorios, entre los que se incluyeron testimonios, dictámenes periciales médicos que constataron las lesiones, así como análisis psicológicos y otras pruebas recabadas.

Tras analizar todas las pruebas y los argumentos expuestos, la autoridad judicial determinó que existían los elementos suficientes para declarar la culpabilidad de Óscar 'N', imponiéndole la pena de 16 años de reclusión. El sentenciado ya se encuentra interno en un Centro de Reinserción Social (Cereso), donde cumplirá la condena que le fue impuesta por la ley.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora