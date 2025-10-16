Ejecutan a hombre y lesionan a otro frente a casino clandestino al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 16 de octubre al norte de Hermosillo dejó como saldo un hombre muerto y otro más con lesiones por proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas sobre el bulevar Solidaridad, entre las calles Abelardo B. Sobarzo y Luz Valencia, en la colonia El Encanto. el incidente sucedió en la entrada de un local que funciona como mini casino clandestino.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el reporte, unidades de emergencia se movilizaron al sitio. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a dos individuos de sexo masculino. En el lugar, confirmaron el fallecimiento de uno de ellos, cuyo cuerpo quedó tendido junto a una motocicleta y portaba aún su casco de seguridad. El segundo hombre presentaba una herida por arma de fuego en una de sus piernas.

Por este motivo fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Después del suceso, los responsables se dieron a la fuga sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención. La escena del crimen fue acordonada y asegurada por un fuerte operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para recabar evidencia y esclarecer la mecánica de los hechos. El cuerpo de la persona fallecida fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación. Hasta el cierre de esta edición, las identidades de ambas víctimas no han sido reveladas por las autoridades.

Al parecer el fallecido llegó al sitio en una motocicleta

En otro caso reciente, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) informó este jueves sobre la detención de un individuo por posesión de narcóticos en Hermosillo, gracias a la ayuda de un binomio K-9. El suceso tuvo lugar en la colonia Adolfo López Mateos, protagonizado por un agente estatal y su compañera canina, Hilda II, quien cuenta con adiestramiento para la detección de narcóticos, armas de fuego y divisas.

