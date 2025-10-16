Era de Navojoa: Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa del Real, de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades ministeriales confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida el pasado martes 14 de octubre, tras ser víctima de una agresión armada en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, de Ciudad Obregón. El proceso de reconocimiento se completó, permitiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) avanzar en las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Ayer miércoles, familiares de la víctima acudieron a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia para realizar el procedimiento legal de identificación. Ante el Ministerio Público, confirmaron que la persona fallecida respondía al nombre de Juan Carlos G. C., de 32 años de edad, quien tenía su residencia en la ciudad de Navojoa. El crimen en el que este hombre fue privado de la vida ocurrió poco antes de las 14:00 horas del martes.

De acuerdo con los informes, el afectado se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado y recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la región craneal, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en las calles Antonio Caso y Casa Blanca. Al momento de los hechos, vestía un pantalón deportivo oscuro, una camiseta de color azul marino y calzado deportivo café, quedando su cuerpo tendido sobre la banqueta.

Después del reporte al número de emergencias 911, acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes para asegurar el perímetro. Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron en la escena, pero se limitaron a confirmar que ya no contaba con signos vitales. Este suceso ocurre en un contexto de varios actos violentos registrados en los últimos días en Ciudad Obregón.

El cuerpo de la víctima fue encontrado tirado sobre la banqueta

La FGJES informó que, durante la jornada del miércoles 16 de octubre, se abrieron carpetas de investigación por el homicidio de siete personas en distintos puntos, incluyendo las colonias Hidalgo, Esperanza Tiznado, Villa Bonita y nuevamente en Urbi Villa del Real. En respuesta a esta serie de eventos, el Gabinete de Seguridad del Estado desplegó un operativo coordinado que resultó en la detención de cuatro personas presuntamente implicadas.

Fuente: Tribuna