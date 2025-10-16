Explosión de cilindro de gas provoca incendio en taller mecánico al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves 16 de octubre, una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Luis Donaldo Colosio, al noroeste de Hermosillo, debido a una explosión y el posterior incendio ocurridos en un taller mecánico especializado en tráileres. A pesar de la alerta generada en la zona, las autoridades confirmaron que el incidente fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 19:00 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Galilea, entre Roberto Mejías y el bulevar Lázaro Cárdenas. De acuerdo con testimonios de vecinos, se escucharon varias detonaciones, lo que provocó la llamada a los números de emergencia. La información inicial señala que la causa del fuego fue la explosión de al menos un cilindro de gas, aunque el motivo exacto que originó el estallido se desconoce.

Las llamas afectaron principalmente la cabina de un tractocamión que se encontraba estacionado en el interior del taller, junto a varias unidades más. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes implementaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio que provocó una densa columna de humo. Con el apoyo de una cisterna de agua y un camión extintor, lograron controlar la situación.

El operativo fue complementado por agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro para facilitar las labores y garantizar la seguridad. Como medida precautoria, una ambulancia llegó al sitio, sin embargo, no fue necesaria su servicio, ya que no hubo afectados. Cabe mencionar que el taller se ubica en una zona muy cercana a institutos educativos, como el Liceo San Agustín y la primaria Francisco Castillo Blanco.

Apenas unas horas antes, tuvo lugar un ataque armado en Hermosillo, que dejó como saldo un hombre muerto y otro más con lesiones por proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas sobre el bulevar Solidaridad, entre las calles Abelardo B. Sobarzo y Luz Valencia, en la colonia El Encanto. El incidente sucedió en la entrada de un local que funciona como mini casino clandestino.

