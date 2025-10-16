FGJES confirma 7 asesinatos en un solo día en Ciudad Obregón; captura a 4 por los hechos, uno de ellos menor

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la jornada sumamente violenta que se vivió ayer en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que siete personas fueron asesinadas ayer miércoles 16 de octubre en distintos ataques armados. Ante esto, se logró la captura de cuatro personas, entre ellas una menor de edad, que serían responsables de los hechos.

Las autoridades informaron que el Gabinete de Seguridad del Estado desplegó un operativo coordinado entre las instancias que lo integran, logrando hasta el momento la captura de cuatro personas, y se están procesando diversas órdenes de cateo a fin de localizar a todos los sujetos relacionados con los hechos. Los ataques tuvieron lugar en la colonia Hidalgo, en la Urbi Villa del Real, en la Esperanza Tiznado y en Villa Bonita.

Se registraron siete homicidios dolosos en Ciudad Obregón

Se informó que se trató de cuatro hechos registrados en distintos puntos de la mencionada demarcación entre las 18:30 horas y las 22:30 horas, los mismos que dejaron un saldo de siete personas fallecidas, de las que, hasta el momento, se ha podido identificar a una de ellas y el resto permanecen en proceso de identificación formal. La persona identificada corresponde al ataque armado en Urbi Villa del Real, donde se trató de una víctima mujer de 14 años de edad.

Una de las personas fallecidas ya fue identificada; estamos trabajando en la identificación de las víctimas restantes. Estados en coordinación con la Fiscalía General de la República", señaló Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la FGJES.

De igual manera, se detalló que se realizaron diversos operativos, entre ellos, uno de la Policía Municipal y Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que logró la captura de cuatro personas, quienes portaban armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cuyos calibres coinciden con los utilizados en los ataques armados; uno de los detenidos es menor de edad.

El boletín de la FGJES informa: "Las corporaciones e instancias que integran el Gabinete de Seguridad se encuentran en ejecución de actos de investigación e intercambio de información; así mismo, la investigación de campo ha arrojado indicios que permiten el procesamiento de cateos en diversos puntos del municipio, esperando la ejecución de más órdenes técnicas de esta índole".

Por otra parte, se informó que Fiscalía General de la República (FGR) está abocada a iniciar los procesos correspondientes contra los detenidos por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja para establecer con datos de prueba sólidos la probable participación de los detenidos en los hechos y la localización de otros participantes.

AVANCE INFORMATIVO



Gabinete de Seguridad captura a cuatro sujetos tras hechos violentos registrados este miércoles en Cajeme



Cajeme, Sonora, 16 de octubre de 2025.- Tras los diversos hechos de alto impacto ocurridos en cuatro puntos del municipio de Cajeme, Sonora, el pasado… pic.twitter.com/KuOK7JM3RS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES