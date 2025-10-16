FOTOS: Rescatan a 10 menores de edad y 3 adultos, víctimas de trata en Hermosillo; eran obligados a pedir dinero

Hermosillo, Sonora.- 10 menores de edad y tres adultos fueron rescatados en Hermosillo, esto ya que estaban siendo víctimas de trata de personas y se presume que estaban siendo obligados a pedir dinero. Los hechos tuvieron lugar en Hermosillo, Sonora, y fueron dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de 10 menores y tres adultos de Chiapas que eran mantenidos como cautivos por Erasmo 'O' y Cecilia 'V'; ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron puestos a disposición de las autoridades después de que localizó y resguardó a las víctimas. Esto se realizó a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, que solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos previstos y sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas.

Erasmo 'O' y Cecilia 'V'; ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron puestos a disposición de las autoridades

Al momento de realizar el cateo para rescatar a los menores y a los adultos, en el inmueble se encontraron dos cartulinas y ocho tarjetas con leyendas escritas propias de la mendicidad, es decir, que pedían dinero, 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares, recipientes con monedas y billetes de diferentes denominaciones y otros objetos del delito.

Los menores fueron rescatados

Todo lo anterior fue asegurado por los uniformados y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, las personas rescatadas fueron canalizadas a elementos de la Cruz Roja y quedaron resguardadas en un albergue de la ciudad. Se informó que el Ministerio Público Federal (MPF) continuará con las investigaciones y los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho corresponda.

Las pruebas de que pedían dinero

Cabe señalar que el operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales de la institución, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo. Por último, la FGR reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui