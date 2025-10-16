FOTOS: Se registra volcadura en Ciudad Obregón; auto queda con las llantas arriba

Ciudad Obregón, Sonora.- Un impresionante accidente vial se registró este jueves 16 de octubre de 2025 en Ciudad Obregón; producto de este choque llegaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja para atender a los implicados. Los hechos se registraron por las calles California y Allende. Una vez más, la falta de cultura vial y pericia al manejar provoca un incidente de este tipo.

De acuerdo con información en el lugar de los hechos, el percance se registró cuando un Honda Civic, de color rojo, que iba circulando sobre la calle Allende, hacia el oriente, golpeó a un Chevrolet Aveo, color gris, que se encontraba estacionado. El impacto fue tal que hizo que el Honda se volteara y quedara con las llantas arriba. Al sitio de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes dieron atención a los implicados, pero no hubo personas heridas de gravedad; solo se atendió al conductor del Honda Civic que tuvo que salir por la puerta del copiloto tras haberse volcado.

Se registra volcadura en Ciudad Obregón; auto queda con las llantas arriba

Los daños únicamente quedaron en materiales, por parte de ambos lados. El suceso generó tráfico lento por más de 30 minutos, por lo que los conductores que transitaron por el lugar de los hechos tuvieron que hacerlo con precaución. Pese a lo aparatoso del choque, no se dieron a conocer las causas exactas del accidente.

En accidente queda mujer lesionada

En otro hecho que se registró durante la mañana de ayer miércoles 15 de octubre de 2025, se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, cuando dos vehículos se impactaron debido a la irresponsabilidad por parte de uno de los conductores involucrados. El hecho tuvo lugar alrededor de las 07:00 horas en el cruce de la avenida Miguel Alemán y calle Náinari, en la zona Centro de la región. Versiones extraoficiales indican que el conductor de un automóvil sedán, Chevrolet, Malibú, edición 2005 y color gris oscuro, hizo caso omiso al señalamiento de alto correspondiente y provocó el choque; quedó como saldo una mujer lesionada.

Cabe señalar que, ante la epidemia de accidentes de tráfico, se recomienda mantener una distancia de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones como el celular. y no conducir bajo el efecto del alcohol o otras sustancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui