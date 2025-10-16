Le dieron tres balazos: Sicarios ejecutan a joven mientras lavaba su auto en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Durante la tarde de este 16 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en contra de un hombre de 27 años de edad, cuando presuntamente se encontraba lavando su vehículo de lujo en calles de la colonia Lomas del Paraíso tercera sección, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Según los primeros reportes, sujetos armados se presentaron en el sitio y le gritaron su nombre antes de realizar varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos ocurrieron sobre la calle Juan Carrasco, entre volcán Pelé y Volcán Domuyo, en donde se reportó que el hoy occiso estaba lavando un automóvil Mercedes Benz modelo A45, en color negro, cuando fue sorprendido por sus agresores, quienes, tras privar de la vida al individuo de al menos tres balazos, huyeron del lugar con rumbo desconocido a bordo de una camioneta, cuyas características no fueron reveladas.

Los hombres armados le gritaron por su nombre al joven de 27 años, indicando que el ataque fue dirigido. Posteriormente, descargaron el cartucho de forma directa, dejando a la víctima inconsciente sobre la banqueta para después darse a la huida en una camioneta", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

#AHORAuD83DuDD34| Sujetos armados se acercaron a un hombre que estaba recargado en su auto y le realizaron varios tiros, sobre la calle Juan Carrasco y calle Volcán Peleé, en la colonia Lomas del Paraíso; la víctima perdió la vida. pic.twitter.com/ZN9F3mHgHg — quiero tv (@quierotv_gdl) October 16, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara se presentaron en el sitio, así como paramédicos de la Cruz Verde que le brindaron los primeros auxilios al masculino; sin embargo, minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Testigos oculares señalaron que al menos dos sujetos, que circulaban a bordo de una camioneta, le arrebataron la vida al joven, aún sin identificar, frente a su domicilio.

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudió al área y realizó la recolección de indicios de la escena del crimen, en donde se localizaron diez casquillos percutidos de arma corta. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevó a cabo los peritajes correspondientes para el levantamiento del cadáver de la vía pública. El cuerpo fue trasladado hacia el anfiteatro de la ciudad para la práctica de la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui