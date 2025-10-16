'Levantan' a hombre al sur de Ciudad Obregón; se desata fuerte operativo de seguridad

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno se registró la noche de este jueves 16 de octubre, en el fraccionamiento San Gabriel, ubicado al sur de Ciudad Obregón. El operativo respondió a un reporte sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona del sexo masculino. El hecho fue reportado a las autoridades poco después de las 20:00 horas.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, un hombre fue interceptado por varios sujetos armados en las calles Gabrielinos y Orión, quienes lo obligaron a subir un vehículo por la fuerza para después retirarse del lugar con rumbo desconocido. En respuesta al llamado de emergencia, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Dichas autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada públicamente y se desconoce el móvil del suceso. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento de la escena, recabando indicios y testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer lo sucedido.

Diversas autoridades estuvieron presentes en el sitio

Hay que mencionar que este mismo jueves 16 de octubre, se reportó en redes sociales la desaparición de tres jóvenes músicos originarios de Ciudad Obregón, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Huatabampo, a donde acudieron para tocar. Tras varias horas de angustia por desconocer su paradero, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón dio a conocer que fueron localizados con vida.

Se trata de los jóvenes Mario Morales Sánchez, Pablo Eduardo Caro Almada y Adán Misael Moroyoqui Pérez, quienes, de acuerdo con la información proporcionada en redes sociales, son integrantes de un grupo musical que, durante la noche del martes 14 de octubre de 2025, realizaron una presentación en la comunidad de Agiabampo, del municipio de Huatabampo, sin embargo, se les perdió el rastro tras esto.

Fuente: Tribuna