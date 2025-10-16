Localizan con vida a músicos de Ciudad Obregón reportados como desaparecidos en Huatabampo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 16 de octubre de 2025, se reportó en redes sociales la desaparición de tres jóvenes músicos originarios de Ciudad Obregón, Sonora, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Huatabampo. Tras varias horas de angustia por desconocer su paradero, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón dio a conocer que fueron localizados con vida.

Se trata de los jóvenes Mario Morales Sánchez, Pablo Eduardo Caro Almada y Adán Misael Moroyoqui Pérez, quienes, de acuerdo con la información de redes, son integrantes de un grupo musical que, durante la noche del martes 14 de octubre de 2025, realizaron una presentación en la comunidad de Agiabampo, perteneciente al municipio de Huatabampo.

Tras esto, los músicos no habrían podido ser contactados por sus familiares y se pensó lo peor, por eso se emitió una alerta de búsqueda. Horas después de activarse la alerta, se dio a conocer por la misma página de Rastreadoras de Ciudad Obregón que los jóvenes habían sido localizados con vida. Cabe señalar que no se dieron a conocer más detalles de su localización, por lo que se está a la espera de la información oficial que puedan compartir las autoridades.

Cabe señalar que durante el día y hasta el momento de la publicación de esta información, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitieron información respecto a la desaparición de estos jóvenes.

Irrumpen en hotel de Ciudad Obregón y 'levantan' a tres

Por otra parte, se dio a conocer que también durante la madrugada de este jueves 16 de octubre, se registró la privación ilegal de la libertad de tres personas, una mujer y dos hombres, los cuales se encontraban en un hotel en Ciudad Obregón. Se afirma que mientras se encontraban en una habitación, llegaron sujetos armados que los obligaron a irse con ellos por la fuerza; hasta el momento tampoco hay información oficial de las autoridades. Pero se sabe que en este hecho un sujeto masculino logró huir y fue el que reportó a las autoridades sobre la desaparición de las personas que se encontraban con él; al hotel acudieron varias autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui