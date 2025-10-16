Macabro hallazgo en Monterrey: En hotel, localizan a un hombre muerto; autoridades indagan

Monterrey, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este jueves 16 de octubre de 2026, un hombre fue encontrado sin vida dentro de un hotel ubicado en la zona centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que generó una intensa movilización por parte de autoridades estatales y federales. A la fecha de publicación de esta nota, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas, por lo que el caso permanece bajo investigación.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el macabro hallazgo se registró en un establecimiento situado sobre la Calzada Guadalupe Victoria, casi en el cruce con la calle José Trinidad Gómez, donde empleados del inmueble localizaron al huésped inconsciente dentro de una de las habitaciones. El personal del hotel, de inmediato, dio aviso al Servicio de Emergencia 911 al percatarse de que el hombre no respondía a los llamados.

#Seguridad | Menor queda en medio de ataque armado en fábrica de Puebla; perdió la vida en el hospital uD83CuDFED??https://t.co/2VuOGdp0Ny — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención, no obstante, tras revisar sus signos vitales confirmaron que ya había fallecido, por lo que cubierto su cuerpo con una sábana azul. Elementos de la Policía de Monterrey se presentaron en el lugar para acordonar el área y resguardar el acceso al establecimiento, mientras que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) iniciaron las diligencias correspondientes.

Durante las labores de investigación, peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recabaron evidencia y realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se le practicará la autopsia de ley con el fin de determinar la causa exacta de la muerte.

#Seguridad | Lo reportaron como desaparecido y fue detenido tras balacera contra federales en Culiacán uD83DuDC64uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/kdFXJFw1zi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Hasta ahora, la identidad del hombre no ha sido revelada oficialmente, y las autoridades no han precisado si en el lugar se encontraron indicios de violencia o alguna sustancia que pudiera estar relacionada con el fallecimiento. La Fiscalía General del Estado estará a cargo de las pesquisas necesarias y cualquier novedad la compartirá mediante un comunicado oficial. En TRIBUNA estaremos atentos a las actualizaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui