Muere empresaria tras sufrir atentado al norte de Sonora; luchó diez días en el hospital

San Luis Río Colorado, Sonora.- En redes sociales se reportó la muerte de Elizabeth 'N', una reconocida empresaria local que fue víctima de un ataque armado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Tras días luchando por su vida, la noche del miércoles 15 de octubre de 2025 se reportó el fallecimiento de la fémina en un hospital de Mexicali, Baja California. Hasta el momento no se ha reportado la detención de ningún involucrado en el homicidio.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron la madrugada del pasado 5 de octubre frente a su negocio de accesorios de celular, establecimiento que se ubica en la avenida Guadalupe Victoria y calle 26, en este municipio ubicado al norte de Sonora. Los primeros reportes indican que la mujer recibió un impacto de bala en la cabeza, heridas que la privaron de la vida tras diez días hospitalizada en un nosocomio de la ciudad de Mexicali.

La noticia de su deceso ha generado conmoción en la comunidad sanluisina, así como en el gremio de los comerciantes, entre sus clientes y seres queridos que la recuerdan como mujer trabajadora, amable y comprometida con su municipio. Versiones extraoficiales indican que la noche del ataque, la mujer llegó a su su negocio en busca de ayuda, se presume que para pedir auxilio ya que previamente fue perseguida por sus victimarios.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) encontraron a la víctima dentro de su camioneta marca Jeep, presentando lesiones de arma de fuego en la cabeza. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se ha pronunciado al respecto de este hecho, pero corresponde a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) esclarecer este tipo de delitos.

La empresaria fue atacada frente a su negocio cuando busca resguardarse de sus agresores.

Los capturan por secuestro y asesinato

En otro caso registrado en el municipio de San Luis Río Colorado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso de dos jóvenes identificados como Luis Manuel 'N', de 19 años de edad, y Óscar Manuel 'N', de 23 años, señalados por su presunta participación en el secuestro de una persona y el asesinato de otra más. Las víctimas fueron reconocidas como Jorge Norberto 'N', de 29 años, y Héctor Adrián 'N', de 36 años, siendo este último quien perdió la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui