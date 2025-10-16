Reportan desaparición de tres músicos de Ciudad Obregón; fueron a tocar y no volvieron

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso de este jueves 16 de octubre de 2025, trascendió en redes sociales la desaparición de tres jóvenes originarios de Ciudad Obregón, Sonora, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Huatabampo. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón dio a conocer el caso de estos músicos identificados como Mario Morales Sánchez, Pablo Eduardo Caro Almada y Adán Misael Moroyoqui Pérez.

De acuerdo con la información que ha circulado en plataformas digitales, los desaparecidos son integrantes de un grupo musical que, durante la noche del martes 14 de octubre de 2025, realizaron una presentación en la comunidad de Agiabampo, perteneciente al municipio de Huatabampo. Desde ese momento, los familiares de los jóvenes desconocen su paradero y solicitan ayuda de la población para aportar cualquier información útil.

Las respectivas familias consideran que la integridad de los tres individuos pudiera encontrarse en peligro. Por lo que se exhortó a cualquier persona que tenga información, por mínima que sea, comunicarse con las autoridades competentes a través de las líneas de emergencias del 911 o, bien, se invitó a la sociedad a hacer un reporte anónimo a las redes sociales del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora han emitido la respectiva ficha de búsqueda, por lo que se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas sobre este lamentable caso.

Piden ayuda para localizar a Mario Morales Sánchez.

Encuentran con vida a Óscar Antonio

En otro caso similar registrado en Ciudad Obregón, Óscar Antonio Ayala Guerrero, de 40 años de edad, fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 10 de octubre del presente año. La noticia fue confirmada el lunes 13 de octubre por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, concluyendo así con tres días de movilización por parte de familiares y autoridades para dar con su paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui