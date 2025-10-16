A sangre fría ejecutan a hombre en la Esperanza Tiznado en quinto ataque del día en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.– La violencia no da tregua en Ciudad Obregón. La noche de ayer, miércoles 15 de octubre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Esperanza Tiznado, convirtiéndose en el quinto ataque armado del día en el municipio de Cajeme.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Independencia y Codorniz, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades, a través del número 911, tras escuchar una serie de detonaciones de arma de fuego. Minutos después, elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron en el lugar, pero ya nada pudieron hacer por la víctima, quien fue declarada sin signos vitales en el sitio. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente.

#Seguridad | MASACRE en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón; FUERTE ATAQUE deja varias víctimas uD83DuDCA5uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/iJQSNYNep2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Elementos de los tres niveles de gobierno aseguraron la escena e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en conjunto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaron el levantamiento del cuerpo y levantaron los indicios para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Este crimen formó parte de una jornada particularmente sangrienta para Ciudad Obregón. Ya que ayer, horas antes, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas en la colonia Hidalgo; mientras que en Villa Bonita, otro hombre fue ejecutado mientras circulaba en bicicleta. Además, se reportó otro ataque con saldo fatal de una mujer sin vida en Urbi Villas del Rey. Con esta ola de crímenes sumaron seis asesinatos en menos de siete horas, cuando mucho.

Con estos hechos, el número de personas asesinadas en Ciudad Obregón durante octubre asciende a 15 víctimas, según reportes de medios locales. Hasta el momento de la publicación de esta nota las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no han informado nada, se espera un pronto posicionamiento de lo ocurrido.

#Seguridad | Violenta noche en Ciudad Obregón: Balacera en Villa Bonita cobra una víctima uD83DuDE94https://t.co/GnMR8jVZ5g — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui