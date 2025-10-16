Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de ayer miércoles 15 de octubre de 2025 se registró una agresión armada en la colonia Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una mujer sin vida, por lo que diversas corporaciones de seguridad se movilizaron rápidamente al sitio. Tras varias horas del hecho, se identificó a la víctima, la cual es una menor de edad que tiene 14 años.

Se trata de María Anyeline O. G., de 14 años y con domicilio en colonia Ladrillera de Ciudad Obregón, quien fue asesinada a tiros por las calles Castilla entre Antonio Caso y Córdova, alrededor de las 20:00 horas. La joven quedó tirada sobre la banqueta de la acera sur, luego de ser sorprendida por sujetos no identificados. Hasta el momento, no se sabe nada de los responsables de este hecho.

Solo tenía 14 años: Identifican a mujer asesinada en colonia Urbi Villa del Real en Ciudad Obregón

Cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio, revisaron a la mujer y concluyeron que ya no contaba con signos vitales. La joven presentó impactos de bala en pierna izquierda, pecho y en el cuello lado izquierdo con salida en cráneo. Cabe señalar que junto al cuerpo se encontraron por lo menos cuatro casquillos percutidos y cuatro más útiles de calibre 40 milímetros.

María Anyeline O. G., de 14 años, se convirtió en la sexta persona asesinada de este miércoles y con ello la cifra de homicidios se disparó a 16 durante el mes de octubre, según el recuento periodístico de datos. Cabe señalar que al lugar llegó Servicios Periciales para hacer las diligencias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) procesó el área para comenzar con las investigaciones.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Este crimen formó parte de una jornada particularmente sangrienta para Ciudad Obregón. Ya que ayer, horas antes, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas en la colonia Hidalgo; mientras que en Villa Bonita, otro hombre fue ejecutado mientras circulaba en bicicleta. Más tarde, se registró el asesinato de un hombre en la colonia Esperanza Tiznado.

#Seguridad | MASACRE en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón; FUERTE ATAQUE deja varias víctimas uD83DuDCA5uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/iJQSNYNep2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui