Sujetos armados irrumpen en hotel de Ciudad Obregón y 'levantan' a tres personas; una logra escapar

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hecho de inseguridad más se registró en Ciudad Obregón, donde ayer miércoles 15 de octubre de 2025 se tuvo una jornada sumamente violenta. Se trata de un levantón, que fue reportado durante los primeros minutos de este jueves 16 de octubre, que tuvo lugar en un conocido hotel. Primeros informes hablan de, por lo menos, tres víctimas por los hechos y una más que logró escapar.

Según lo que se dio a conocer, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas de este jueves, cuando un grupo de personas, tres hombres y una mujer, se encontraban en una habitación de un hotel ubicado en calle Base entre Kino y Canal Bajo, colonia Privada de la Laguna. Según lo relatado por la persona que pudo huir, identificado como Jorge V.G., de 43 años, se encontraba en compañía de Luz Esthela D., de 36 años, y dos tipos más.

Sujetos armados irrumpen en hotel de Ciudad Obregón y 'levantan' a tres personas

A uno de ellos lo identificó como Obed y otro que dijo que no lo conoció. Se encontraban pasando el rato hasta que llegó un vehículo con varios sujetos armados a bordo y se llevaron por la fuerza a la mujer y a los otros dos hombres. Jorge V.G. dijo ser golpeado y amarrado con cinchos, por lo que poco después logró zafarse de las ataduras y escapó del hotel.

Tras esto, Jorge V.G. reportó lo que sucedió al número de emergencias 911 y llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal y Estatal para comenzar con las primeras acciones. Poco más tarde, llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) junto con personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar con las primeras investigaciones y revisar el cuarto del hotel.

Como parte de esto, se encontraron cinchos de plástico y manchas de sangre posiblemente de los hoy desaparecidos. Cabe señalar que los trabajos de investigación se extendieron hasta las primeras horas de este día, en tanto que las pesquisas quedaron a cargo de la AMIC.

Reportan desaparición de tres músicos de Ciudad Obregón

En otro hecho similar, trascendió en redes sociales la desaparición de tres jóvenes originarios de Ciudad Obregón, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Huatabampo. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón dio a conocer el caso de estos músicos identificados como Mario Morales Sánchez, Pablo Eduardo Caro Almada y Adán Misael Moroyoqui Pérez.

Fuente: Tribuna del Yaqui