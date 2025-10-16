Tragedia en Sonora: Muere obrero tras caer desde el piso 17 de una obra en construcción

Puerto Peñasco, Sonora.- La mañana del miércoles 15 de octubre de 2025 se registró un trágico caso en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, cuando un trabajador, identificado como Amin 'N', de 54 años de edad, cayó desde el decimosexto piso hasta el séptimo de una obra en construcción. Los reportes preliminares indican que el obrero perdió la vida, generando una intensa movilización por parte de las autoridades competentes que se encargaron de realizar las primeras investigaciones del hecho.

De acuerdo con información proporcionada por Periódico de Frente, los hechos ocurrieron a las 08:45 horas aproximadamente, luego de que el sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco sobre una persona sin vida en un complejo de condominios que están en construcción. Se presume que el hoy occiso no portaba el equipo de seguridad obligatorio al momento del incidente.

Alrededor de las 09:00 horas, los uniformados arribaron al lugar de los hechos y se entrevistaron con un compañero del hombre fallecido, quien relató que la víctima se encontraba realizando labores de limpieza en el piso 16; sin embargo, al intentar mover un triplay que estorbaba su paso, el sujeto pisó un polín que no estaba asegurado, por lo que sufrió un resbalón y una caída mortal hasta al menos siete pisos, perdiendo la vida instantáneamente.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar de los hechos y, tras brindarle los primeros auxilios, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Posteriormente se dio aviso al Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa. Es por ello que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes en el área.

Finalmente, siendo las 10:12, empleados de una funeraria local procedieron con el levantamiento y el traslado del cuerpo. Por su parte, los elementos policíacos elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) de los hechos para deslindar responsabilidades, por lo que se espera tener un reporte actualizado por parte de las autoridades en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui